Asgari ücret en az 9 bin 900 TL olacak! O iddia gündeme bomba gibi düştü

Asgari ücretli, şimdiden gözünü aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Milyonlarca kişi 2023 asgari ücret zammını merakla beklerken uzmanlardan da konuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Haber Global canlı yayınında asgari ücretin Ocak ayında 7.700 TL. olabileceğini açıklamıştı. Bir tahmin de Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi. Şeref Oğuz'un 2023 asgari ücret tahmini ise olay.

Asgari ücrete yüzde 80 zam!

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz" dedi.

Asgari ücret 9.900 TL olacak...

Şeref Oğuz'un iddia ettiği gibi asgari ücrete yüzde 80 zam yapılması durumunda maaşlar 10 bin liraya dayanacak. İlk kez yapılan Temmuz ara zammıyla asgari ücret 5.500 TL'ye yükseltilmişti. Halen 5.500 TL maaş alan asgari ücretlilerin zamlı maaşları 9.900 TL olacak.