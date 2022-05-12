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Ekonomi Asgari ücret ek zam son dakika | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Asgari ücret ek zam son dakika | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına temmuz ayında zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ek zam konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Asgari ücret ek zam ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 18:48:00 -
Asgari ücret ek zam son dakika | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, asgari ücret ek zam konusuna da değindi. Peki, asgari ücrete zam yapılır mı?

Asgari ücret ek zam son dakika | Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Ömer Çelik, “Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir” dedi.

 

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