Asgari ücret desteği nasıl alınır? Asgari ücret zam farkı var mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayını son haftasındaki toplantısında asgari ücret 2021 yılı için ödenecek tutar belli oldu. Yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı. 2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu. Buna göre 2021 asgari ücret dahil AGİ tablosu şu şekilde oluştu:

Asgari ücret bekar 268,31TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 268,31 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Asgari ücret evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret desteği nasıl alınır?

Asgari Ücret Desteği nedir? Özel sektör işyerlerine verilen asgari ücret desteği 2021 yılında da devam ediyor. Destekten sakatlık, yaşlılık ve ölüm, yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi kişileri çalıştıran işverenler yararlanacak. Destek tutarı tüm işyerleri ve her bir çalışan için günlük 2.50 lira, aylık da 75 lira olarak uygulanıyor.