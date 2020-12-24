Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri için üçüncü kez toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Asgari ücret zammı için gözler komisyona çevrilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısında, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi.

2021 asgari geçim indirimi tutarları

AGİ ne kadar 2021? İşte TÜİK’in önerdiği yüzde 20 asgari ücret zammı sonrası oluşacak yeni AGİ tutarları:

AGİ bekar 264.87 TL

AGİ eşi çalışmayan 317,84 TL

AGİ evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL

AGİ eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL

AGİ eşi çalışmayan 3 çocukluk 450,27TL

AGİ eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL

AGİ eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL

AGİ evli eşi çalışan 264,87 TL

AGİ evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

AGİ evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

AGİ evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

AGİ evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

AGİ evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı. Asgari ücret zammı komisyonun yapacağı dördüncü toplantıda netlik kazanacak.

2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 15 Aralık'ta yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, üçüncü toplantının 22 Aralık'ta olacağını duyurmuştu. İşte Hürriyet’te yer alan habere göre, asgari ücrete yapılacak olası zam ve yeni asgari ücret fiyatı:

Asgari ücret yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Asgari ücret yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Asgari ücret yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Asgari ücret yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Asgari ücret yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Asgari ücret yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Asgari ücret yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Asgari ücret yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Asgari ücret yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Asgari ücret yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Asgari ücret yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Asgari ücret yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Asgari ücret yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Asgari ücret yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Asgari ücret yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Asgari ücret yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Asgari ücret yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Asgari ücret yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Asgari ücret yüzde 25 zam: 2905 lira

Asgari ücret yüzde 26 zam: 2928.24

Asgari ücret yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Asgari ücret yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Asgari ücret yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Asgari ücret yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Asgari ücret yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Asgari ücret yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Asgari ücret yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Asgari ücret yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Asgari ücret yüzde 35 zam: 3137.4 lira

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.