Asgari ücret artışının sosyal güvenliğe yansımaları

Asgari ücret 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere brüt günlük 85,28 TL, aylık 2.558,40 TL olarak uygulanacak. Buna göre, haftalık 45 saatlik normal çalışması olan daha doğrusu hiçbir fazla mesai çalışması yaptırılmayan işyerleri işçilere aylık 1.829,03 TL net ücret ödeyecek. Ayrıca bu ücrete işçinin evli-bekar-çocuk sayısına bağlı olarak ilave 191,88 TL ile 326,20 TL arası asgari geçim indirimi ekleyecek. Buna göre asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı asgari geçim indirimi dahil en düşük ücret 2.020,91 TL olacak. İşçinin alabileceği en yüksek asgari ücret ödemesi de eşin çalışmasına ve çocuk sayısına bağlı olarak 2.155,22 TL tutara yükselecek.

Asgari ücret birçok parametreyi de değiştirecek. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin aile içinde bir kişi başına düşen gelir tutarı 852,80 TL altında ise genel sağlık sigorta primini devlet ödeyecek. Kişi başına düşen geliri 852,80 TL ve üzerinde ise ödenmesi gereken genel sağlık sigortası primi aylık 76,80 TL olacak.

Asgari ücret artışı aylık isteğe bağlı sigorta primi ile Bağ-Kur primini de artıracak. 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi için isteğe bağlı sigorta primi 818,69 TL, Bağ-Kur primi ise beş puanlık indirimle 754,73 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücret artışı nedeniyle 2019 yılında en düşük borçlanma primi günlük 27,29 TL üzerinden ödenecek. Bu nedenle borçlanma hakkı bulunan ve özellikle de 2019 yılında emeklilik hakkı kazanan sigortalıların borçlanma müracaatlarını yıl bitmeden yapmaları halinde ödemeyi süresinde yapmaları şartıyla bu artıştan etkilenmeyecek. Yani bu yıl içinde borçlanma müracaatı yapan yılbaşından sonra borçlanma müracaatı yapana göre yüzde 26 oranında düşük ödemeyle borçlanma imkânından yararlanacak.

65 yaş aylığı almak için aranan gelir sınırı da 2019 yılı için 609,68 TL olarak uygulanacak. Geliri 609,68 TL altında olan 65 yaşından büyük muhtaç ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımıza memur maaş zammının yüzde 11 olması halinde, aylık 597,60 TL ödenecek. Geliri 609,60 TL altında olan, yüzde 40-69 arası muhtaç engelliye aylık 477,05 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliye aylık 715,56 TL ödenecek.

Başkasının bakımına muhtaç ağır engelliye bakanların kişi başına düşen gelirleri 1.219,35 TL altında olursa memur maaş zammının yüzde 11 olması halinde, engelli bakımını üstlenen engelli yakınına ayda 1.297,34 TL maaş ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019-Ocak ayı maaşı, son altı aylık enflasyon farkı kadar artacak. Gerek çalışan memurların aylık maaşları gerekse Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları enflasyon oranı toplu sözleşmede belirtilen orandan fazla çıkacağı için son altı aylık enflasyon oranının da yarım puan üzerinde olacak.

Ayrıca sigortalı çalıştıran işverenlerin artan sigorta prim maliyetlerini düşürme adına devletimiz 12 ay boyunca asgari ücret desteği verecek. Yine yeni işe alınan sigortalılar için de primlerin devlet tarafından karşılanması uygulaması devam edecek. Kalkınmada öncelikli iller için halen uygulanan ve bu sene sona erecek olan ilave 6 puanlık sigorta prim teşviki bir sene daha uzatılarak 2019 yılında da geçerli olacak.