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Ekonomi Asgari ücret artarsa emekli maaşı artacak mı? Asgari ücret emekli zammı
Ekonomi

Asgari ücret artarsa emekli maaşı artacak mı? Asgari ücret emekli zammı

Asgari ücret zammı için son viraja girildi. 2021 yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışan 2022 yılı asgari ücret zam oranını merak etmeye başladı. Asgari ücret ile birlikte emekli maaşlarının da artıp artmayacağı merak ediliyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Emeliye ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret artarsa emekli maaşı da artar mı? 2022 Bağkur, SGK emekli maaşları ne kadar olacak? İşte asgari ücret emekli zammı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:14:00 - 2021-10-27 11:17:42
Asgari ücret artarsa emekli maaşı artacak mı? Asgari ücret emekli zammı

Her yıll Ocak ve Temmuz dönemlerinde zamlanan emekli maaşlarında yeni zam oranları belli olmaya başladı. 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak emekliler, yüzde kaç zam yapılacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki emekliye ne kadar zam yapılacak? 2022 emekli zammı ne kadar olacak?

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli aylığı 1.695 TL'ye çıkacak. Taban maaş esnaf emeklilerinde 2.449 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 1.735 TL'ye ulaşacak.

Emekliye enflasyon zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 oldu. Geriye 3 veri kaldı.

2022 emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4.23 artışa göre en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 449 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 946 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 735 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 695 liraya çıkacak.

Asgari ücret artarsa emekli maaşı artacak mı?

Emekli olduğunuz tarihte asgari ücret neyse bunun yüzde 50'si alacağınız emekli maaşı olacaktır. Arada alınan seyyanen zamlar, yaş, prim gün fazlalığı gibi unsurlar bu maaşı kişiye özel hesapladığınızda değişen faktörler olacaktır.

Emekli zammı ek ödeme taban aylıkları ne kadar?

SSK (2000 öncesi) 2.624,24(Mevcut) 2.735,25(%4.23 zamlı) 2.760,96(%5.21 zamlı)

SSK (2000 sonrası) 1.626,75(Mevcut) 1.695,56(%4.23 zamlı) 1.711,50(%5.21 zamlı)

Bağ-Kur esnaf 2.350,11(Mevcut) 2.449,52(%4.23 zamlı) 2.472,55(%5.21 zamlı)

Bağ-Kur tarım 1.867,51(Mevcut) 1.946,51(%4.23 zamlı) 1.964,80(%5.21 zamlı)

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