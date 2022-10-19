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Ekonomi Asgari ücret alım gücünü telafi edecek oranda artmalı
Ekonomi

Asgari ücret alım gücünü telafi edecek oranda artmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği nokta dikkate alınarak alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını hatta üzerine birkaç puan refah payı eklenmesini iş dünyası makul karşılar” mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 21:41:00 -
Asgari ücret alım gücünü telafi edecek oranda artmalı

Avdagiç, iş dünyasının hükümetten beklentilerini ise “SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında arttırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli” şeklinde sıraladı.

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