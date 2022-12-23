Asgari ücret açıklandı! Gün bitmeden etiketlere saldırdılar
Asgari ücrete gelen zam sonrası daha gün bile bitmeden bazı zincir marketler etiketleri değiştirdi.
Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler daha yeni yıl bile gelmeden etiketleri değiştirmeye başladı. Birçok ürüne zam yapılırken sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara vatandaşlar tepki yağdırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 54,66 oranında rekor bir zam yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından zincir marketler zam yağmuruna başladı.
Etiketleri değiştirdiler
Maaşların artışını fırsat bilen marketler, aynı gün etiketleri değiştirdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.
Büyük tepki çekti
Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.
İşte o görüntüler: