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Ekonomi Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne kadar olur? | Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç toplantı yaptı. Kurulun son toplantısının hangi gün yapılacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret hangi gün açıklanacak? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı tarihi | Asgari ücret ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:14:00 -
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son durum | Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört kez toplanıyor. Şimdiye kadar komisyon üç toplantı gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

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