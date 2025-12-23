Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, hangi gün?

Asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca çalışan için kritik bir süreci ifade eiyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yapılan ikinci toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmazken, beklentiler bir sonraki toplantıya odaklandı. İşçi, işveren ve hükümet kanadından gelen açıklamalar dikkatle takip edilirken, “Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

İkinci toplantıda ne oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, işçi kesiminin taleplerinin alındığı ancak komisyonda yer almadığı belirtildi.

Bakan Işıkhan, asgari ücret belirlenirken çalışanların refahının korunacağını vurgularken, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, ortak bir noktada buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

Komisyonun 3. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Ancak önceki yılın toplantı takvimi, sürecin nasıl ilerleyebileceğine dair önemli bir referans sunuyor. Geçtiğimiz yıl komisyon; ilk toplantısını 10 Aralık’ta, İkinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık’ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer şekilde 3 ila 4 toplantının ardından 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Gözler, üçüncü toplantının yapılacağı tarihin resmi olarak duyurulmasına çevrilmiş durumda.

TÜRK-İŞ’ten dikkat çeken çıkış

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Atalay, toplantıya katılmayacağını belirterek bunun bir protesto ya da sabote olmadığını vurguladı.

Asgari ücretin uzun süredir “geçim ücreti” haline geldiğini ifade eden Atalay, emekli, işçi ve asgari ücretlinin zor durumda olduğunu söyledi. Sürece dair yetkilerinin sınırlı olduğunu dile getiren Atalay, yaşanan tabloyu kamuoyuna anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

2026 asgari ücret zam senaryoları

Yüzde 20 zam: 26 bin 584 TL

Yüzde 23 zam: 27 bin 188 TL

Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 28,5 zam: 28 bin 404 TL

Yüzde 31 zam: 28 bin 956 TL

Yüzde 32 zam: 29 bin 177 TL

Ankara kulislerinde konuşulan rakamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “işverenler de elini taşın altına koymalı” çıkışının ardından, Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor. Nihai rakamın ise yapılacak toplantıların ardından netleşecek.

