Asgari ücrete yapılacak olan zam merak ediliyor. Milyonlarca çalışan 2022 yılında itibaren ne kadarlık bir zam ile karşılaşacaklarını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman ayın kaçında belli olur?

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? 2022 asgari ücret 3500 olur mu?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar sık sık internette zam tahminlerini araştırıyor. Özellikle asgari ücretin 3500 TL olma ihtimalinin olup olmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Hak-İş zam talepleri konusunda açıklama yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.

HAK-İş'in zam talebinin ardından Türk-İŞ'de beklentilerini açıkladı. Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört toplantı düzenleyecek. Komisyon dördüncü ve son toplantının ardından belirlenen rakamı açıklayacak. Aynı açıklamada 2022 AGİ miktarı da açıklanmış olacak.

Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.