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Ekonomi Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılır 2022 | Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı 2022 yılı için maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari ücretli çalışanlar, zam görüşmeleri başlamadan önce kulislerde dolaşan tahminleri merak ediyor. Peki, bu sene asgari ücrete kaç lira zam yapılır? Asgari ücret bu sene ne kadar olur? 2022 asgari ücret zam oranları

Yeniakit Publisher
2021-09-07 14:19:00 - 2021-09-07 14:23:21
Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretli için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği gibi her yıl Asgari ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı yapıyor ve ay sonunda karar açıklanıyor. Toplantıların gerçekleşeceği tarihe henüz zaman var ancak vatandaşlar kulislerde dolaşan iddiaları merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2020 yılının aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirdi ve maaşlara yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu yıl da birinci toplantının aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu.  Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor. Süreçle ilgili yeni rakamlar, tahminler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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