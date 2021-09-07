Milyonlarca asgari ücretli için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği gibi her yıl Asgari ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı yapıyor ve ay sonunda karar açıklanıyor. Toplantıların gerçekleşeceği tarihe henüz zaman var ancak vatandaşlar kulislerde dolaşan iddiaları merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2020 yılının aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirdi ve maaşlara yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu yıl da birinci toplantının aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor. Süreçle ilgili yeni rakamlar, tahminler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL