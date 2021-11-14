Asgari ücret 2022 enflasyon zammı ne kadar? 2022 asgari ücret zammı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında asgari ücret zammı bekleyenleri umutlandıran açıklamayı yaptı. Erdoğan, “Hamdolsun bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." dedi. Bakan Bilgin, "Asgari ücret gündemimizde. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

2022 yeni asgari ücret zammı enflasyon zammı

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi bekleniyor. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerden sonra belli olacak.

Asgari ücret ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak verilmekte. 2021 yılı AGİ ise bekar için 268,31, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL.

AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL