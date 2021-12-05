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Ekonomi Asgari ücret 2022 bu hafta belli olur mu 2022 asgari ücret ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 bu hafta belli olur mu 2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret tahminleri 2022 | Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, asgari ücret tahminleri neler? Bu sene asgari ücret ne olur? Asgari ücret zammı ne zaman hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:20:00 -
Asgari ücret 2022 bu hafta belli olur mu 2022 asgari ücret ne kadar?

Yaklaşık 7 milyon kişinin gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırıyor. Peki, bu hafta asgari ücret açıklanır mı?

Asgari ücret 2022 bu hafta belli olur mu 2022 asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yaptı. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.

İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor" diye konuştu.

Kulislerde asgari ücrete yüzde 30 ila 40 arasında bir zam yapılabileceği konuşuluyor.

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