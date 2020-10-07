Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak sorusunun cevabını milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak 2021?

Asgari ücret 2020 zam haberi. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından karar duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020’da geçerli olmak üzere asgari ücretin net 2 bin 324 lira, asgari ücret brüt 2 bin 943 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak?

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları oldukça etkilidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerine gör, TÜFE bir önceyi yılın aynı ayına göre, yüzde 11,75, bir önceki aya göre ise yüzde 0,97 arttı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021’de asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret miktarı ne olur? 2021 yılına ilişkin asgari ücretin yüzde 12 ile yüzde 15 arasında zamlanacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı içerisinde yaptığı toplantılar sonrasında belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücret ocak ayından itibaren verilmeye başlanılacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyon asgari ücret net, brüt ile AGİ tutarlarını evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz çalışan için belirledi.