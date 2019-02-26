0553 313 94 23

Asgari geçim indirimi 2019 | AGİ kim ne kadar AGİ alacak?

2019 yılına ilişkin asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ maaşlara yansımaya başladı. AGİ 2019 ne kadar? Agi ücretleri son dakika ne kadar oldu? İşte bekar işçi agi, 1 çocuklu agi, agi 2 çocuklu, oranlarına ilişkin veriler son dakika olarak maaşlara yansıdı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor. İşte AGİ 2019 detayları…

26 Şubat 2019 Salı 10:17
Asgari geçim indirimi 2019 | AGİ kim ne kadar AGİ alacak?

2019 yılına ilişkin asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ maaşlara yansımaya başladı. AGİ 2019 ne kadar? Agi ücretleri son dakika ne kadar oldu? İşte bekar işçi agi, 1 çocuklu agi, agi 2 çocuklu, oranlarına ilişkin veriler son dakika olarak maaşlara yansıdı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor. İşte AGİ 2019 detayları…

Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05’lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2008’den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor. Ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGİ tutarı, gelir vergisinden düşülüyor. Buna göre yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGİ matrahı belirleniyor. 

İlk 6 aylık asgari ücret belli olduktan sonra yıla yayılarak hesaplama yapılıyor. Bu oranın AGİ indirim oranı ile çarpılmasıyla iade oranları belli oluyor. Bulunan yıllık tutar yüzde 15’lik gelir vergisi oranı çarpılıyor ve daha sonra 12’ye bölünüyor ve aylık AGİ tespit ediliyor. Net maaşa yansıtılan AGİ’nin yanı sıra brüt maaşında içinde de kesilen kalemler bulunuyor. 2 bin 558 TL’lik brüt asgari ücret şu kalemlerden oluşuyor:

AGİ 2 çocuklu 2019

- AGİ dahil net asgari ücret: 2020.59 TL (AGİ bekar ve çocuksuz işçi için 191.85 TL)

- Sigorta Prim İşçi Payı: 358.12 TL

- İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25.58 TL

- Gelir Vergisi: 134.31 TL

- Damga Vergisi: 19.42 TL

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:17
  1. Agi 2 çocuklu
  2. agi 2 çocuklu 2019
  3. AGİ hesaplaması sistemi
  4. Asgari Geçim İndirimi evli çocuklu ve bekar
  5. Asgari Geçim İndirimi
  6. AGİ 2019
  7. AGİ ne kadar?
  8. asgari geçim indirimi hesaplama
  9. asgari geçim indirimi 2018
  10. asgari geçim indirimi 2019
  11. 2018 agi tablosu
  12. agi hesaplama 2018
  13. 2019 agi ücretleri
  14. 2019 agi tablosu
  15. asgari geçim indirimi nedir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    1. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    2. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    3. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    4. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    5. Bakan Soylu duyurdu: ele geçirildiler!
    6. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    7. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    8. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    9. Gelenek bozulmadı
    10. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    11. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    12. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    13. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    14. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    15. Köprü ve otoyol gelirleri
    16. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    17. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    18. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    19. Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı..
    20. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti