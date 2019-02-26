Asgari geçim indirimi 2019 | AGİ kim ne kadar AGİ alacak?

2019 yılına ilişkin asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ maaşlara yansımaya başladı. AGİ 2019 ne kadar? Agi ücretleri son dakika ne kadar oldu? İşte bekar işçi agi, 1 çocuklu agi, agi 2 çocuklu, oranlarına ilişkin veriler son dakika olarak maaşlara yansıdı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor. İşte AGİ 2019 detayları…

Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05’lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2008’den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor. Ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGİ tutarı, gelir vergisinden düşülüyor. Buna göre yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGİ matrahı belirleniyor.

İlk 6 aylık asgari ücret belli olduktan sonra yıla yayılarak hesaplama yapılıyor. Bu oranın AGİ indirim oranı ile çarpılmasıyla iade oranları belli oluyor. Bulunan yıllık tutar yüzde 15’lik gelir vergisi oranı çarpılıyor ve daha sonra 12’ye bölünüyor ve aylık AGİ tespit ediliyor. Net maaşa yansıtılan AGİ’nin yanı sıra brüt maaşında içinde de kesilen kalemler bulunuyor. 2 bin 558 TL’lik brüt asgari ücret şu kalemlerden oluşuyor:

AGİ 2 çocuklu 2019

- AGİ dahil net asgari ücret: 2020.59 TL (AGİ bekar ve çocuksuz işçi için 191.85 TL)

- Sigorta Prim İşçi Payı: 358.12 TL

- İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25.58 TL

- Gelir Vergisi: 134.31 TL

- Damga Vergisi: 19.42 TL