Asfalt ihalelerinde indirim yapılmadığını söyleyen Mansur Yavaş’a Melih Gökçek’ten sert tepki!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Habertürk’te yaptığı konuşmada asfalt ihalelerinin tek teklifle yapıldığını ve ihalelerde gerekli indirimin yapılmadığını söyleyerek halkın kafasını karıştıracak nitelikte bilgiler vermişti. Melih GökçekTwitter hesabından konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarına tepki gösteren Melih Gökçek, ‘Utandın mı sn Yavaş? İnsanlar nerden bilecek rakamları, ben söylerim millet saf diyorsun öyle mi? Sorulan sorulara cevap vermeyip kaçarım zannediyorsun. Diyorsun ki melih benim yalanımı nasıl yakalayacak. Aşağıda gördüğün gibi. Bil ki hiçbir yalanın cevapsız kalmayacak’ İfadelerini kullandı.

Melih Gökçek ayrıca, Ankara ve diğer CHP’li belediyelerden ihale yüzdelerini de gösterdi.