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Asfalt ihalelerinde indirim yapılmadığını söyleyen Mansur Yavaş’a Melih Gökçek’ten sert tepki!

Asfalt ihalelerinin tek teklifle yapıldığını ve ihalelerde gerekli indirimin yapılmadığını söyleyen CHP’li Mansur Yavaş’a, Melih Gökçek’ten tepki geldi. Gökçek sosyal medya hesabında, ‘bil ki hiçbir yalanın cevapsız kalmayacak’ ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
Asfalt ihalelerinde indirim yapılmadığını söyleyen Mansur Yavaş’a Melih Gökçek’ten sert tepki!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Habertürk’te yaptığı konuşmada asfalt ihalelerinin tek teklifle yapıldığını ve ihalelerde gerekli indirimin yapılmadığını söyleyerek halkın kafasını karıştıracak nitelikte bilgiler vermişti. Melih GökçekTwitter hesabından konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarına tepki gösteren Melih Gökçek, ‘Utandın mı sn Yavaş? İnsanlar nerden bilecek rakamları, ben söylerim millet saf diyorsun öyle mi? Sorulan sorulara cevap vermeyip kaçarım zannediyorsun. Diyorsun ki melih benim yalanımı nasıl yakalayacak. Aşağıda gördüğün gibi. Bil ki hiçbir yalanın cevapsız kalmayacak’ İfadelerini kullandı.

Melih Gökçek ayrıca, Ankara ve diğer CHP’li belediyelerden ihale yüzdelerini de gösterdi.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
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  2. Habertürk
  3. Melih Gökçek
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YORUM YAZ

  • Adımdan sana neAdımdan sana ne10 sa önce
    Memleketin çivisi çıkmış 
  • ADIM ERDAL SOYADIM KAYGUSUZADIM ERDAL SOYADIM KAYGUSUZ10 sa önce
    ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE SİNDE CALISIYORUM MELİH BASKAN BUSAATDEN SONRA NAPACAN ASVALTI NAPACAN DÜNYAYI KÖPRÜYÜ GEÇMEYE BAK TAMİR ETMEYE DEĞİL 
  • aliçoaliço17 sa önce
    Mansur başkan gibi beyefendi, dürüst, vefalı, çalışkan bir başkan daha Ankaraya gelmedi. Dualarımız kesinlikle Mansur başkana...Hiç çalışmasa bile onun insanlığı yeter....
  • Ismail Ismail 18 sa önce
    Masur yavasa ulkucu denmek ulkucu kardeslere hakaretir.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    gıcığına mansur ne adayı olursa olsun gidip oy verecem hangi bardiden olursa olsun, yıllardır mahallelerimizdeki otobüs servisleri azaltılmıştı öğrenciler aç aç yol parasını zor denkleştirerek okullarına gidiyordu sözde öğrencilere gençlere önem veren zihniyet 30 kuruşa taşıyor adam siz kaç yılında bu fiyattan taşıdınız? 20 sene önce değil mi?
  • BekirBekir19 sa önce
    Melih, sen istedigin kadar camur at, cirpindikca batiyosun. Yargilanmaktan kurtulamiyacaksin.
  • delinin peşinde.delinin peşinde.19 sa önce
    başkasının beceriksizliğini başkasının varsa hatasıyla önemsiz hale getirmek mansur ile gökçek aynı kişimi. mansurun elinde herşey bak kaç ay oldu hani nerde yolsuzluklar mahkemeye neden vermiyor. otursun iişine baksın listeyi yayınlamş melih okuyunda görün kimseye haksızlık etmeyin.
  • Tata TongaTata Tonga19 sa önce
    Bunlar ne şimdi? Tarih ve bilmem ne yüzdeleri... salla gitsin ben yaptım oldu... bu mu şimdi delil? Firma ismi, verilen fiyat,malın veya hizmetin cinsi, miktarı, ayrıntılı bilgileri...vs.vs.
  • ahmet yılmaz ahmet yılmaz 20 sa önce
    bu şey değil mi yaa? hani şu kovulmuş başgan :) sahi bu adam niye kovulmuştu?
  • can ugurcan ugur20 sa önce
    iftiracı mansur
  • Kemal Kemal 20 sa önce
    Buda baktı ki hiç günde gelmiyor ekrem gibi iftarlar başladı Mansur sen ekrem in hızına biraz zor yetişir sin ama çalışırsanız belki kilicdaroglu ndan yalan iftira dersleri alman lazim
  • KomünistKomünist21 sa önce
    Vatandaş olarak gökçeke benimde sorum var, senzniye azledildin suç mu işledin öyleyse niye yargılanmadın, masumsan neden hakkını aramadın
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET21 sa önce
    O da uydu CHP ye biz onu ülkücü zannediyorduk.

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