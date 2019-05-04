Aşevini ve mescidi kapattı... İşçi düşmanı başkan

Tunceli’nin Türkiye Komünist Parti’li (TKP) yeni Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun ilk icraatı ‘işçi düşmanlığı’ oldu. Maçoğlu mazbatayı alır almaz aşevini kapattı, 400 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasına teşvik amaçlı yapılan yardımı kesti. Bazı medya kuruluşları tarafından ‘komünist başkan’ söylemiyle sık sık reklamı yapılan TKP’li Maçoğlu’nun cilası çabuk döküldü. Belediye bütçesini gerekçe göstererek bir dizi kesintiye gideceğini duyarak Maçoğlu, icraata işçiler ve garibanlardan başladı.

Maçoğlu, 1 Mayıs günü yemek ve servislerini kaldırdığı fabrikaya giderek işçilerin bayramını kutladı.

İstihdama destek değil köstek oldu

Maçoğlu istihdam sağlamak için 2017’de devlet teşvikiyle faaliyete geçen ve çoğunluğu kadın 400 kişinin çalıştığı fabrikaya yemek yardımını kesti. Maçoğlu, fabrika çalışanlarına kayyum tarafından tahsis edilen belediye otobüslerini de devre dışı bıraktı. İlçe dışına yaşayan çalışanların Tunceli’ye geliş gidişi problem olunca geri adım attı ve bir hafta süren servis krizi çözüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Nazimiye ilçesinde yaşayan ve fabrikada çalışan 45 vatandaşa ise halen işe gidip gelemiyor. Servisin bazı ilçelere uğramadığı ve işçilerin bir kısmının mağduriyet yaşadığı öğrenildi.

Aşevinin kapısına kilit vurdu

Teşvik için yapılan su yardımı da durduruldu, “birikmiş borç” denilerek geçmişe dönük faturaların ödenmesi istendi. Maçoğlu’nun 1 Mayıs’ta da yemek ve servislerini kaldırdığı fabrikaya giderek işçilerin bayramını kutladı. Maçoğlu’nun diğer icraatı Tunceli Valisi olan ve 31 Mart yerel seçimlerine kadar belediye kayyumu olarak görev yapan Tuncay Sonel’in yaptırdığı aşevinin kapısına kilit vurmak oldu. İhtiyaç sahibi, kimsesizler için 3 öğün yemek çıkarılan aşevinden teşvik edilen fabrikalara da yemek gönderiliyordu.

Alevi dedesini temizlik işçisi yaptı

Kayyum döneminde cemevi çalışmalarına yönelik işlerin yürütülmesi için belediyede işe alınan Alevi dedesi olan Mehmet Halis de Maçoğlu tarafından mağdur edildi. Alevi dedesini cemevindeki görevinden alan Maçoğlu, Mehmet Halis’i park ve bahçeler müdürlüğünde görevlendirerek temizlik bölümüne verdi.

Mescit ve çocuk odası kapatıldı

Bu durum üzerine alevi vatandaşlar sosyal medyada “Komünist Başkanın Alevi Politikası” etiketiyle tepki içeren paylaşımlarda bulundu. Tunceli şehir merkezinde açılan ve ücretsiz çay dağıtılan 15 Temmuz Şehitler Parkını da hedefine koyan Maçoğlu çay servisini de sona erdirdi. Ayrıca parkta bulanan mescid ve çocuk bakım odası da gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

Yeni Şafak