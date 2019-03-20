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ASEV’den 5 yılda 10 bin 400 kursiyere sanat eğitimi

Düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri ve kursları ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), beş yılda 10 bin 400 kişiye sanat eğitimi verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:25
ASEV’den 5 yılda 10 bin 400 kursiyere sanat eğitimi

Düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri ve kursları ile dikkat çeken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), beş yılda 10 bin 400 kişiye sanat eğitimi verdi.


Aliağa Belediyesi’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), güçlü kadrosu ve geniş kapsamlı kurs programıyla 7’den 77’ye tüm Aliağalılardan yoğun ilgi gördü. ASEV kaliteli ve modern eğitimi ile beş yılda 10 bin 400 kursiyere ulaştı.


Toplumun her kesimine hitap eden ASEV, verdiği; oyunculuk, müzik, dans, resim, el sanatları, piyano, gitar, bağlama, keman, ud, klarnet, ney, kaval-zurna, tiyatro, tiyatro metin yazarlığı, hasır örme, ebru sanatı, resim, şan şarkı söyleme teknikleri, bale, halk dansları, modern dans eğitimlerinin yanı sıra nefesli sazlar, ritim atölyesi, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eğitimleri ile Aliağa’nın sanat okulu haline geldi.


Yıl boyu süren kurslar, Aliağa Açıkhava Tiyatrosunda ve Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlük binasında bulunan dersliklerde alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.


ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte sahne alarak hünerlerini Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkânı da yakaladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:25
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

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