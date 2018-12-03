ASELSAN’ın “Zafer”i

ASELSAN tarafından geliştirilen en yeni silah sistemlerinden Sarp-Zafer, ilk sınavını Katar’da verdi. ASELSAN’ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar’da askeri makamlar tarafından yoğun testlere tabi tutuldu.

En önemli ürünlerden

Gündüz ve gece görüş, lazerle mesafe ölçme ve lazer işaretleme yeteneklerine de sahip Sarp-Zafer’in meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneği de bulunuyor. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, ASELSAN’ın en önemli ihracat ürünleri arasında yer alıyor. Söz konusu silah sistemleri birçok ülkenin güvenlik birimleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

Yörük ile ilk ihracat

Zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Katar’dan Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı muharebe araçlarını kapsayan yüksek adetli bir sipariş almıştı.

Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanımlar ve Sarp-Zafer’in de yer aldığı çeşitli silah sistemleri kullanılacak. Böylece hem Yörük 4x4 hem de Sarp-Zafer ilk ihracat başarısına ulaşacak.