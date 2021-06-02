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Teknoloji Aselsan'ın geliştirdiği SERÇE-2 İHA'sı NATO tatbikatında kullanıldı!
Teknoloji

Aselsan'ın geliştirdiği SERÇE-2 İHA'sı NATO tatbikatında kullanıldı!

Aselsan tarafından geliştirilen SERÇE-2 Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı’nda kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 22:07:00 -
Aselsan'ın geliştirdiği SERÇE-2 İHA'sı NATO tatbikatında kullanıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek sviyede katılım sağladığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı’nda kullanılan milli sistemlerden biri de SERÇE-2 oldu. Tatbikatın son gününden paylaşılan videoda SERÇE-2 Türk Komandoları tarafında kullanılırken görüldü.

SERÇE-2, başta keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere, yol trafik bilgisi ve sınır güvenliği gibi görev ihtiyaçlarına göre farklı faydalı yük ile donatılabilen, tam otonom görev yapabilen bir insansız uçan sistem.

Yüksek faydalı yük kapasitesi ile zor koşullarda görev yapacak şekilde geliştirilmiş olan SERÇE-2, standart tümleşik kamerası ile gündüz ve gecegörev yapabilme kabiliyetine haiz.

SERÇE-1, 35 dakika havada kalabiliyorken SERÇE-2, bir saat havada kalabiliyor. Ayrıca SERÇE-2, SERÇE-1’e göre çok daha sessiz.

 

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