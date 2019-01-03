ASELSAN’dan yoğun teslimat trafiği

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018’in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti’nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. TSK’ya teslim edilen ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

Zırhlılar ASELSAN sistemleriyle donatıldı

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi. Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşılanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neticesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlandı.

Yeni Serhat radarları göreve hazır

Şirket, Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlandırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi’nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi Serhat radarlarının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar TSK’ye teslim edildi.