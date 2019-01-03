0553 313 94 23

ASELSAN’dan yoğun teslimat trafiği

Türk savunma sanayisinin bayraktarı konumunda bulunan ASELSAN, geçtiğimiz yılda yoğun bir teslimat gerçekleştirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:58
ASELSAN’dan yoğun teslimat trafiği

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018’in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü. Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti’nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. TSK’ya teslim edilen ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

Zırhlılar ASELSAN sistemleriyle donatıldı

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi. Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşılanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neticesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlandı.

Yeni Serhat radarları göreve hazır

Şirket, Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlandırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi’nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimatı başarıyla tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi Serhat radarlarının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar TSK’ye teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:58
  1. Türk savunma sanayisi
  2. ASELSAN
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi
  5. HGK-84 Hassas Güdüm Kiti
  6. TSK
  7. Fırat Kalkanı
  8. Zeytin Dalı
  9. Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı
  10. Nurol Makina
  11. Ejder Yalçın zırhlı aracı
  12. Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri
  13. ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi (MATESS)
  14. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
  15. Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi
  16. Serhat radarları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi
    1. Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı..
    2. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
    3. TEB ve TİM'den İhracat Seferberliği'ne..
    4. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
    5. Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi..
    6. Memurun zamlı maaşı belli oldu
    7. Tunus'ta 2 terörist, operasyon..
    8. Samsun Milletvekili Erhan Usta,..
    9. MHP'li Erhan Usta için ihraç talebi
    10. Kaşıkçı duruşmasında 5 kişi için idam..
    11. Türkiye, Sudan'dan sonra Özbekistan'ın..
    12. KKTC’de kumarhaneye yeni makine..
    13. Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını..
    14. TIR'la kamyon çarpıştı, TIR sürücüsü..
    15. Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü
    16. Pakistan Başbakanı Han'ın Türkiye..
    17. FETÖ savcılarına MİT elemanını deşifre..
    18. Kayserispor, ikinci yarı..
    19. Kanser nefesten teşhis edilebilecek
    20. "İran ABD ile yeniden müzakereye hazır"
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak