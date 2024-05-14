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Ekonomi ASELSAN'dan temettü kararı!
Ekonomi

ASELSAN'dan temettü kararı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 16:59:00 -
ASELSAN'dan temettü kararı!

ASELSAN 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 0,1006 temettü dağıtım kararı aldığını KAP'a bildirdi.

ASELSAN 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 0,1006 temettü dağıtım kararı aldığını KAP'a bildirdi.

Borsada işlem gören savunma sanayi şirketi ASELSAN (#ASELS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu. Şirket, 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 0,1006 kâr payı dağıtacak. Konuyla ilgili KAP'a yapılan bildirime göre temettü ödemesinin 27 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılması hususlarının 49.Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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