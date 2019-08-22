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ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

Geçtiğimiz yılı 9,1 milyar dolar bakiye siparişle kapatan ASELSAN, bu yılın ilk 6 ayında 1,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

Savunma devi ASELSAN’ın bakiye sipariş tutarı 10,2 milyar doları aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. 2018’i 9,1 milyar dolar bakiye siparişle kapatan şirket, 2019’un ilk altı ayında da 1,8 milyar Dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 milyon Euroluk Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon Dolarlık Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon Dolarlık Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi bulunuyor.

Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttıran ASELSAN, ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e çıkarttı. Haziran ayı sonu itibarıyla satışlarını yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya taşıyan şirketin finansal tablolarındaki olumlu ivme, temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, bu yılın ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı aştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  1. ASELSAN
  2. bakiye sipariş
  3. Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi
  4. Pakistan Atak Helikopteri Projesi
  5. Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi

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