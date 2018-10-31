0553 313 94 23
impression

ASELSAN'dan tarihi rekor kırdı!

ASELSAN'ın 9 aylık konsolide net karı, 1 milyar 735 milyon 503 bin TL oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
ASELSAN'dan tarihi rekor kırdı!

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 9 aylık konsolide net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin TL, üçüncü çeyrek net karı da 793 milyon 706 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin, geçen yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 9 aylık dönemde 793 milyon 706 bin TL, 3 çeyrekte de 207 milyon 682 milyon TL olmuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:39
  1. Aydın
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim biletini kesti! Ocak'ta yollar ayrılıyor
    1. Fatih Terim biletini kesti! Ocak'ta..
    2. AB ülkelerinden Rusya'ya Ukrayna çağrısı
    3. Commerzbank'tan çarpıcı TL açıklaması
    4. ABD, İran’ı yaptırımlarla çökertmeyi..
    5. Şehitlere hakaret etmişti! Enselendi
    6. ‘Helal ve tayyib ürünler konusunda..
    7. iPhone fiyatlarında indirim yaptı
    8. Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
    9. Belegesi ortaya çıktı: Amerika'dan..
    10. Marketler maliyeti de paylaşmalı
    11. ASELSAN'dan tarihi rekor kırdı!
    12. İstanbul Eyüp'te silahlı market soygunu
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    14. Akıllara durgunluk veren olay! 17..
    15. Eğitimde reform senesi
    16. Turkcell, golf tutkunlarını turnuvada..
    17. Fransa İçişleri Bakanı Castaner..
    18. 3. havalimanı personel alımı 3...
    19. Kocaeli'nde devrilen traktörün altında..
    20. Bellona kalitesi artık Berlin’de
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018