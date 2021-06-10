ASELSAN’dan seri üretim CATS teslimatı

ASELSAN, Kanada tarafından Türk İHA’larında kullanılan elektro-optik sisteme yönelik ambargo kararı almasının ardından CATS sisteminin geliştirme çalışmalarına hız vermişti. Bu kapsamda CATS ile Bayraktar TB2 bir dizi uçuş gerçekleştirmiş ve başarılı bir MAM-L mühimmatı atışı da gerçekleştirmişti.

ASELSAN’da Lider Mühendis olarak görev yapan Cihan Pirimoğlu, CATS sisteminin ilk seri üretim teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Pirimoğlu’na göre bu seri üretim teslimatlar, hem yurtiçine hem de yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Saffet Uyanık tarafından edinilen bilgiye göre; ASELSAN, CATS’in bir üst versiyonu olan AF-500C için de çalışmalarını sürdürüyor. Gimbalinde yapılacak değişiklik sonucunda ağırlığı yaklaşık 50 kilogramda düşürülecek AF-500C, hem MWIR hem de SWIR termal kameralarına sahip olacak.

Ayrıca ASELSAN, AKSUNGUR ve AKINCI SİHA’lar için de ASELFLIR-600T adlı FLIR sisteminin geliştirme çalışmalarına bu yıl içerisinde başladı. Yaklaşık 22 inç büyüklüğünde bir gimbala sahip olacak ASELFLIR-600T, daha gelişmiş özellikleri bünyesinde barındıracak.