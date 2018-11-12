THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil edildi

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 87,2 milyon sermayeli Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ`nin kuruluşu bugün tescillendi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil edildi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında her nevi silah ve silah sistemleri başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerine yönelik olarak araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu silah, silah sistemleri ve savunma sanayi ürünlerinin üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunmak amacı ile yüzde 51'i ASELSAN'a ve yüzde 49'u KonyaSavunma Sanayi AŞ'ye ait olmak üzere "Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurulduğu belirtildi.

Kayıtlı sermaye tavanı 350 milyon TL olarak kurulan şirketin, başlangıç sermayesinin 87 milyon 200 bin TL olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin kuruluşunun bugün tescil edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:27
  1. Konya
  2. Aydın
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
    1. Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan..
    2. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    3. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    4. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    5. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    6. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    7. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    8. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    9. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    10. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    11. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    12. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    13. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    14. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    15. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    16. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    17. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    18. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    19. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    20. Şenol Güneş ifade verdi!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta