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Teknoloji ASELSAN'dan gündemi sarsan itiraf: İHA'lar artık geçti
Teknoloji

ASELSAN'dan gündemi sarsan itiraf: İHA'lar artık geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-15 07:40:00 - 2024-07-15 07:40:48
ASELSAN'dan gündemi sarsan itiraf: İHA'lar artık geçti

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, insansız hava araçlarının güvenilirlik konusunda tanksavar füzelerini geride bıraktığını ifade etti.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, Ukrayna’da kullanılan kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile ilgili çarpıcı bir istatistiği paylaştı.

Şubat 2022’de patlak veren Ukrayna-Rusya Savaşı, şiddetli bir şekilde devam ediyor. Savaşın başından beri birçok ülkeden; Javelin, NLAW, AT-4, Panzerfaust 3, M141 SMAW-D, M72 ECLAW/LAW, Carl-Gustav, MILAN 2, APILAS ve Alcotán-100 gibi birçok anti-tank silahı Ukrayna’ya sevk edildi.

Ancak Ukrayna’nın kullandığı Kamikaze FPV Dronlar, tank avlama konusunda tanksavar füzeleri geride bıraktı. NATO Zirvesi sırasında bir konuşma gerçekleştiren ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, “Ukrayna savaşında İHA’lar tarafından yok edilen tankların sayısı, füzeler tarafından yok edilen tanklardan daha fazla.” açıklamasında bulundu.

Ahmet Akyol’ın yaptığı açıklama, muharebe sahasının geleceği açısından da önemli soru işaretleri barındırıyor. Bir adet omuzdan atılan tanksavar füzenin fiyatı 100 ila 200 bin dolar arasında değişirken, ortalama bir Kamikaze FPV Dron ise 2 bin dolar birim maliyete sahip.

Bu önemli zirvenin katılımcıları arasında Aselsan CEO’su Ahmet Akyol, Oracle CEO’su Safra A. Catz ve General Atomics CEO’su Linden Blue yer aldı.
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Ayrıca ön cephe hattının birkaç kilometre gerisinden kontrol edilen FPV Dronların, çoğu durumda tanksavar füzelere göre daha güvenli olduğu iddia ediliyor.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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