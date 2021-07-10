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Ekonomi ASELSAN’dan gençlere davet
Ekonomi

ASELSAN’dan gençlere davet

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), kuruluşunun üçüncü yılında kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:16:00 -
ASELSAN’dan gençlere davet

Okul, Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olan öğrencileri bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında kurulan MTAL, 2019’da 0.46’lık, 2020’de 0.33’lük yüzdelik dilimden öğrenci aldı. Erasmus+ akreditasyonu çerçevesinde lisenin öğretmenlerinin ve öğrencilerinin uluslararası hareketlilik programlarına dahil edilmeleri planlanıyor. Öğrencilerin ASELSAN staj programlarıyla deneyim kazanmaları da hedefleniyor.

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