ASELSAN'dan ek sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında telsiz muhabere sistemi tedarikine ilişkin 1 milyar 89 milyon lira ve 33.9 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.
Sözleşmeyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Savunma Sanayii Başkanlığı’yla telsiz muhabere sistemi siparişine yönelik bir sözleşme değişikliği yapıldı. Açıklamada değişiklik ile birlikte ASELSAN’a toplam 1 milyar 89 milyon lira ve 33.9 milyon dolarlık ilave ‘telsiz muhabere sistemi’ siparişi verildiği bildirildi. Teslimatların 2023-2026 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisiyle ilgili “Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir2 değerlendirmesinde bulunuldu.