ASELSAN'dan dev anlaşma: KAP açıklaması geldi!

Borsada işlem gören savunma sanayi şirketi ASELSAN (#ASELS), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında 60 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Şirketten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60.309.068, ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.

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