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Ekonomi ASELSAN'dan dev anlaşma: KAP açıklaması geldi!
Ekonomi

ASELSAN'dan dev anlaşma: KAP açıklaması geldi!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 11:41:00 - 2024-08-19 11:42:03
ASELSAN'dan dev anlaşma: KAP açıklaması geldi!

Aselsan, Tusaş ile hava platformlarının seri üretim ve entegrasyonu için 60 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Borsada işlem gören savunma sanayi şirketi ASELSAN (#ASELS), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında 60 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Şirketten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Hava platformları için aviyonik süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60.309.068, ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.

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Yorumlar

vatandaş

Hiç bu açıdan baktınız mı bilmiyorum ama 4 büyüklerin hatta sadece birinin futbolda yabancılara 1 yılda daha fazla dolar ödediğinden  eminim.Sanki biri bizim emeğimizden alın terimizden çalıp birilerine peşkeş çeker gibi hissediyorum. Sizce yanılıyor muyum? BU ARADA TÜM SAVUNMA SANAYİİ ÇALIŞANLARININ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM İYİ Kİ VARSINIZ, HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ
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