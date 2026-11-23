ASELSAN, kara konuşlu hava savunma sistemlerinde kanıtlanmış uzmanlığını deniz platformlarına taşıyarak, deniz ortamındaki insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı etkili çözümler geliştiriyor. Altı ülkenin donanması tarafından tercih edilen GÖKDENİZ, Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen gerçek atışlı testte hava tehditlerini tespit, takip ve angaje ederek imha etme kabiliyetini başarıyla sergiledi. Küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedefleri, gemisavar füzeler ve diğer deniz tehditlerine karşı geliştirilen GÖKDENİZ, deniz platformlarına kritik bir yakın hava savunma katmanı sağlıyor.

Uluslararası demo faaliyetinde GÖKDENİZ, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden, farklı yön ve irtifalardan gelen hareketli hava hedeflerini başarıyla tespit, takip ve angaje ederek imha etti. Gerçek atışlı test, sistemin hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirdiği otonom modda icra edildi. Operatörün müdahalesi ise yalnızca tek bir düğmeye basarak atışa onay vermekle sınırlı kaldı. Gerçekçi operasyonel koşulların oluşturulması amacıyla test boyunca geminin 5–10 knot hızla seyretmesi sağlandı.

GÖKDENİZ, hedef tespit, takip ve angajman süreçlerini otomatikleştirerek reaksiyon süresini önemli ölçüde azaltıyor ve zamanın kritik önem taşıdığı deniz savunma senaryolarında ortaya çıkan tehditlere hızla karşılık verilmesini mümkün kılıyor. Testte sergilenen otonom modun yanı sıra GÖKDENİZ, operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan atış dâhil tüm angajman sürecini bağımsız olarak gerçekleştirebildiği tam otonom çalışma moduna da sahip.

Hedefin alçak irtifada manevralar içeren uçuş profili, özellikle İHA'lar ve seyir füzeleri olmak üzere modern asimetrik hava tehditlerinin zorlu özelliklerini simüle etti. Gösterim, GÖKDENİZ'in küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hedeflere etkili şekilde karşılık verebildiğini ortaya koyarken, denizde yakın hava savunmasında hızlı tespit, hassas takip, kısa reaksiyon süresi ve etkili angajmanın önemini de gözler önüne serdi.

Gelişmiş sensör kabiliyetlerini yüksek reaksiyon hızına sahip bir silah sistemiyle birleştiren GÖKDENİZ, deniz platformlarına sürekli gelişen hava tehditlerine karşı kritik bir koruma katmanı sunuyor. ASELSAN, bu kabiliyeti geleneksel askerî gemilerin ötesine taşıyarak, kısa süre önce EURONAVAL fuarında konuşlandırılabilir, konteynerize GÖKDENİZ çözümünü de tanıttı. Esnek konuşlandırma seçenekleri sunmak üzere tasarlanan bu konfigürasyon, ticari gemilere de gelişmiş yakın hava savunma kabiliyeti kazandırarak deniz varlıklarının yeni nesil hava tehditlerine karşı korunmasına katkı sağlıyor.