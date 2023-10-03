ASELSAN’dan bir dev anlaşma daha

ASELSAN ile ROKETSAN arasında toplam değeri 4 milyon 900 bin dolar, 5 milyon 233 bin 100 avro ve 55 milyon 262 bin 944 lira olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ROKETSAN ile toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon euro ve 55,2 milyon Türk lirası tutarındaki sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.

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