  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Avrupa'nın enerji arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor

Emekli maaşlarıyla ilgili kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak

Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili şok ayrıntı! Rusya detayı herkesi şaşkına çevirdi

Bir zamanlar zam üstüne zam geliyordu! Ayçiçeğinde büyük müjde

TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İki ünlü Türk peynir üreticisinden kötü haber! Konkordato talep ettiler

Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!
Teknoloji ASELSAN’dan bir dev anlaşma daha
Teknoloji

ASELSAN’dan bir dev anlaşma daha

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:58:00 -
ASELSAN’dan bir dev anlaşma daha

ASELSAN dev bir anlaşmaya daha imza attı.

ASELSAN ile ROKETSAN arasında toplam değeri 4 milyon 900 bin dolar, 5 milyon 233 bin 100 avro ve 55 milyon 262 bin 944 lira olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ROKETSAN ile toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon euro ve 55,2 milyon Türk lirası tutarındaki sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.

ASELSAN 2023'e 4 milyar dolarlık sipariş sığdırdı
ASELSAN 2023'e 4 milyar dolarlık sipariş sığdırdı

Kobi

ASELSAN 2023'e 4 milyar dolarlık sipariş sığdırdı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'da kritik detay paylaşıldı! AKINCI, KIZILELMA ve F-16'da kullanılacak MURAD AESA Radarı
Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'da kritik detay paylaşıldı! AKINCI, KIZILELMA ve F-16'da kullanılacak MURAD AESA Radarı

Teknoloji

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN'da kritik detay paylaşıldı! AKINCI, KIZILELMA ve F-16'da kullanılacak MURAD AESA Radarı

ASELSAN METE'yi yaptı! Yunanistan işte şimdi yandı
ASELSAN METE'yi yaptı! Yunanistan işte şimdi yandı

Teknoloji

ASELSAN METE'yi yaptı! Yunanistan işte şimdi yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23