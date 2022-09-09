ASELSAN'dan Azerbaycan kararı!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarı ADEX 2022'de 41 Türk şirketi de yer aldı.

Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara en büyük katılımı sağladı.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN da fuarda ürünlerini sergiledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, AA muhabirine, Azerbaycan'la yaptıkları iş birliklerini değerlendirdi.

Görgün, Azerbaycan'da 24 yıldır faaliyet gösterdiklerini, yerli ve milli haberleşme ürünlerinin Azerbaycan'da da yaygın kullanılmasına yönelik çalıştıklarını belirtti.

Azerbaycan'da ASELSAN ürünü telsiz ve haberleşme sistemlerinin yoğun şekilde kullanıldığını bildiren Görgün, "Haberleşmenin dışında elektro optikten radara varana kadar, savunma sanayiinde elde ettiğimiz tecrübeyi ve sivil alanlara yönelik çözümlerimizin hemen hemen tamamını burada da geliştirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Görgün, 2. Karabağ Savaşı sonrasında ASELSAN'ın ulaşım, tren sinyalizasyonu ve akıllı şehircilik alanındaki çözümlerinin Azerbaycan'da kabul gördüğünü belirterek, "Yakın zamanda (anlaşmalarını) imzalayacağımız projelerle ASELSAN'ın buradaki varlığını, birimlerini ve teknik potansiyelini artırmaya devam edeceğiz. Burada sadece teknik ekipmanların sağlanmasına yönelik değil, burada birlikte geliştirerek ve üreterek uzun soluklu iş birliğine devam etmeye sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.