ASELSAN'dan Avrupa ülkesine yeni ihracat

Gelişme, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından düzenlenen ASELSAN Basın Buluşması’nda duyuruldu. Görgün, ASELSAN tarafından geliştirilen IFF cevaplayıcısının bir Baykar platformuyla beraber bir Avrupa ülkesine ihraç edildiğini açıkladı.

Görgün, "FF cevaplayıcı ürünümüz bir Avrupa ülkesine gitti. Buradan da Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar Bey’e çok teşekkür ediyorum. Kendileri bizim ürünümüzü önerdi" diye konuştu.

Dost-Düşman Tanıma Sistemi (IFF)

Dost-Düşman Tanıma Sistemi veya diğer adıyla Identification Friend Or Foe System (IFF), savaş alanında tespit edilen hedeflerin soru-cevap yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlar. Sistemin kütüphanesine kayıtlı dost birim, başka bir dost birime füze taarruzu için kilitlenirse “FRIEND” uyarısı verir. Bu sayede dost birimlerin, dost birimleri vurması engellenmiş olur.

ASELSAN üretimi milli IFF Sistemi, 450 km’ye kadar dost düşman sorgulaması yapılabilmektedir.

IFF Mod 5/S Cevaplayıcı Cihazı, günümüz askeri ve sivil hava trafik kontrol sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Mod 5/S özelliklerine sahip olup, STANAG 4193 Sürüm 3’e uygun olarak Mod 1, Mod 2, Mod 3/A, Mod C, Mod S ve kriptolu Mod 4/Mod 5 modlarını desteklemektedir.

IFF Mod 5/S Cevaplayıcı Cihazı’nda, yüksek işlem gücüne sahip FPGA, DSP, Mikro işlemciler ile yüksek örnekleme hızı ve çözünürlüğe sahip Analog/Sayısal, Sayısal/Analog çeviriciler ve sayısal modülasyon/demodülasyon tekniklerinin kullanımıyla -önemli ölçüde esneklik ve güvenilirlik sağlanmıştır.

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