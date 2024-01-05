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Ekonomi ASELSAN'dan 21,5 milyon dolarlık anlaşma! Türk şirketi yutt dışı satış sözleşmesini KAP'a ilan etti
Ekonomi

ASELSAN'dan 21,5 milyon dolarlık anlaşma! Türk şirketi yutt dışı satış sözleşmesini KAP'a ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-01-05 17:51:00 - 2024-01-05 18:03:23
ASELSAN'dan 21,5 milyon dolarlık anlaşma! Türk şirketi yutt dışı satış sözleşmesini KAP'a ilan etti

ASELSAN şirketinden toplamda 21 milyon 411 bin 200 dolar rakam olan iki farklı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, toplam 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Türk savunma sanayisi, kendi araçlarını üretme konusundaki uluslararası başarısını elde ederek sektörde ihracatın önünü açarken yeni müjdeli haber geldi!

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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