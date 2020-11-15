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Ekonomi ASELSAN’dan 2020’de yeni ihracat rekoru
Ekonomi

ASELSAN’dan 2020’de yeni ihracat rekoru

Savunma sanayii şirketi ASELSAN, 2020’de 6 ülkeye daha ihracat yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:21:00 -
ASELSAN’dan 2020’de yeni ihracat rekoru

Toplam 70 ülkeye ürünlerini yollayan şirket, gelirlerine gelir ekledi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ihracat başarılarının devam ettiğini dile getirdi. Görgün, “Yeni satışlara ilaveten rekor seviyede 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağladık. Yıl sonuna kadar da 90 milyon dolar ek döviz tahsilatı bekliyoruz” dedi.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Görgün, dünyadaki gelişmelere ön ayak olmak için var güçleriyle çalıştıklarını da söyledi. Görgün, şöyle devam etti: “Savunma sanayiinde olduğu gibi yüksek nitelikli iş gücünde de lider pozisyonumuzu korumaktayız. Geçtiğimiz 2 yılda aramıza katılan 2 bin 100 arkadaşımızla gücümüze güç kattığımız gibi istihdama da büyük katkı sağladık. Gün itibarıyla yüzde 60’ını mühendislerin oluşturduğu 8 bin 533 insan kıymetine ulaştık. Gelinen aşamada ülkemizin en başarılı mühendisleri, savunma sanayiinin gelişimine ASELSAN çatısı altında destek vermeyi tercih ediyor ve çalışıyorlar.”



Pek çok projemiz var

Görgün, ayrıca “Yakaladığımız başarılarda 4 bini aşkın tedarikçimizin rolü büyük” diye konuştu. Pek çok projelerinin bulunduğunu belirten Görgün, şunları aktardı: “ASELSAN olarak savunma sanayiinde elde ettiğimiz teknolojik derinlik ve birikimimizi diğer alanlara da transfer ederek katkısını görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Solunum cihazı gibi birçok konuda önemli kazanımlar elde ettik. Sivil alanda dünyada birkaç ülkenin yapabildiği ve derin teknoloji gerektiren MR gibi ürünler geliştiriyoruz. Yine aynı şekilde raylı sistemler için sinyalizasyon çözümleri geliştiriyoruz. Ülkemizin savunma sanayiinde atacağımız adımlarla ve sivil alana yapacağımız yönelimlerle hem teknolojik hem de ekonomik olarak ülkemizin şahlanacağını değerlendiriyoruz.”

Destekler sürecek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, ayrıca “Cumhurbaşkanımızla verimli bir görüşme yaptık. Kendileri bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sektörüne her tür desteği vermeye devam edeceğini vurguladı. Biz de bu desteğe layık olabilmek için Savunma Sanayii Başkanlığımızın sevk ve idaresinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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