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ASELSAN'dan 20 milyar liralık rekor! Bakın hangi şirketle anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-07-14 20:52:00 -
ASELSAN'dan 20 milyar liralık rekor! Bakın hangi şirketle anlaştı

ASELSAN ve TUSAŞ arasında 20 milyar liralık anlaşma KAP'a bildirildi.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada toplam değeri 20 milyar TL’yi aşan iki yeni sözleşme için şu ifadeler kullanıldı;

ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 13.07.2023 tarihinde, bedeli 2.618.751.172,- TL ve 132.078.069,- ABD Doları tutarında ve 18.073.289.646,- TL ve 1.065.303.880,- ABD Doları tutarında olmak üzere toplam bedeli 20.692.040.818,- TL ve 1.197.381.949,- ABD Doları olan iki sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2033 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Kaynak: halkaarz.net
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