aselsan’dan 1.2 milyar TL net kâr

Firmanın cirosu yüzde 22 artarak 3.2 milyar TL’ye ulaşırken, bakiye siparişleri toplamı da 9 milyar dolara vardı.

Paydaşlarını gözetiyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, faaliyetlere yine kesintisiz devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirtti. Görgün, “Her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve kârlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık” diye konuştu. Görgün, ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçiye 4 milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaptıklarını da aktardı. Görgün, ASELSAN’ın savunma dışı alanlardaki hakkında da bilgi verdi. “2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya’ya ihracatlarını gerçekleştirdik. Finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık. Finansal teknolojilere odaklanıyoruz, bu alanda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız.”

Hisar milli hava savunma sistemi eğitimleri başladı

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Hisar için gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatörler ve eğitim füzeleri ile operatör eğitici eğitimleri verildi. Sistem içine gömülü simülatörler yardımıyla, taktik sahada karşılaşılması muhtemel durumlara yönelik tehdit senaryolarının oluşturulması ve tehditlerin bertaraf edilmesi çalışmaları yapıldı. Hisar sistemleri, günümüzün modern tehditleri olan savaş uçaklarını, helikopterleri, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri yüksek performans ile etkisiz hale getiriyor.