  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altın fiyatları yükseldi
Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı s
Bakan Soylu duyurdu! Ele geçirildi
Fahrettin Altun: Bundan taviz vermiyoruz
Ekonomi aselsan’dan 1.2 milyar TL net kâr
Ekonomi

aselsan’dan 1.2 milyar TL net kâr

Savunma sanayii firması ASELSAN’ın net kârı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1.2 milyar TL oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:43:00 - 2021-04-30 20:43:58
aselsan’dan 1.2 milyar TL net kâr

Firmanın cirosu yüzde 22 artarak 3.2 milyar TL’ye ulaşırken, bakiye siparişleri toplamı da 9 milyar dolara vardı.

Paydaşlarını gözetiyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, faaliyetlere yine kesintisiz devam ettikleri bir çeyreği geride bıraktıklarını belirtti. Görgün, “Her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve kârlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık” diye konuştu. Görgün, ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçiye 4 milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaptıklarını da aktardı. Görgün, ASELSAN’ın savunma dışı alanlardaki hakkında da bilgi verdi. “2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya’ya ihracatlarını gerçekleştirdik. Finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık. Finansal teknolojilere odaklanıyoruz, bu alanda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız.”

Hisar milli hava savunma sistemi eğitimleri başladı

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Hisar için gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatörler ve eğitim füzeleri ile operatör eğitici eğitimleri verildi. Sistem içine gömülü simülatörler yardımıyla, taktik sahada karşılaşılması muhtemel durumlara yönelik tehdit senaryolarının oluşturulması ve tehditlerin bertaraf edilmesi çalışmaları yapıldı. Hisar sistemleri, günümüzün modern tehditleri olan savaş uçaklarını, helikopterleri, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri yüksek performans ile etkisiz hale getiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.
Asya ülkesi ABD’yi şoke edecek gelişmeyi duyurdu: S-400'leri alıyoruz
Dünya

Asya ülkesi ABD’yi şoke edecek gelişmeyi duyurdu: S-400'leri alıyoruz

ABD'nin Türkiye'den sonra yaptırım tehdidinde bulunduğu Hindistan’ın Moskova Büyükelçisi Bala Venkatesh Varma, ilk S-400 bataryasını 2021'in..
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay