Aselsan'da halka arz tarihi açıklandı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan izahnameye göre, halka arzın 2018 Haziran ayı içinde tamamlaması planlanıyor. Paylar fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi ile satılacak. Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecek. Şirket halka arzdan elde edeceği net geliri öncelikli olarak faaliyetlerini geliştirmeye ve büyümeye yönelik kullanacak.