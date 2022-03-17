ASELSAN’a ödül

Görgün, şunları ifade etti: “ASELSAN ailemize verdiğimiz değerin göstergesi olan global bir başarıyı daha ülkemiz adına kazandığımız için mutluyuz. Milli mühendislik gücümüzle bağımsız teknolojilere odaklanırken iş güvenliğinden gelişimine kadar pek çok alanda çalışanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz. Her alanda hep daha iyisini hedeflemeyi sürdüreceğiz.”