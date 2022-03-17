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Ekonomi ASELSAN’a ödül
Ekonomi

ASELSAN’a ödül

Savunma sanayii firması ASELSAN’a İngiltere merkezli British Safety Council tarafından ‘Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’ verildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, firma olarak iş güvenliği konusunda da sektöre liderlik etmekten duydukları mutluluğu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:00:00 -
ASELSAN’a ödül

Görgün, şunları ifade etti: “ASELSAN ailemize verdiğimiz değerin göstergesi olan global bir başarıyı daha ülkemiz adına kazandığımız için mutluyuz. Milli mühendislik gücümüzle bağımsız teknolojilere odaklanırken iş güvenliğinden gelişimine kadar pek çok alanda çalışanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz. Her alanda hep daha iyisini hedeflemeyi sürdüreceğiz.”

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