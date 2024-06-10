ASELSAN yine yaptı yapacağını! Millileşme öyle değil böyle olur

ASELSAN, ve tedarikçilerinin yoğun gayretleri ile 2023 yılında 105 ürünü millileştirdi. İlgili bilgi ASELSAN tarafından 2023 yılına yönelik yayımlanan faaliyet raporunda paylaşıldı. Bu bağlamda 2018-2023 döneminde millileştirilen ürün sayısı 771’e ulaşarak büyük bir başarı elde edildi. ASELSAN’ın yürüttüğü millileştirme çalışmaları sayesinde son 5 yıl içinde yaklaşık 950 milyon dolar tutarındaki büyüklüğün ülkemiz sınırları içerisinde kalmasına katkı sağlandı.

Yayımlanan faaliyet raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Halihazırda, 170 tedarikçi ile 300’e yakın ürünün millileştirme çalışmaları devam ediyor. Millileştirme projelerinin uçtan uca yönetilebileceği ve izlenebileceği dijital bir platform olan Millileştirme Yönetim Sistemi (MYS) kurulumu tamamlandı. MYS ile görev sorumluluk ataması yapılması, verilerin kayıt altında tutulması ve izlenebilir yapıda olması hedefleniyor. Ayrıca, millileşen ürünlerin yurt dışı muadillerine sipariş açılmasını engelleyen sistemsel geliştirmeler yapıldı. Bu ürünlerde satın alma siparişi açılması durdurularak yerli ürün kullanımının teşvik edilmesine yönelik mekanizmalar kuruldu.”

ASELSAN, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yeni atılımlarla Türk milletini gururlandırmaya devam etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ASELSAN olarak, 2023 yılını en başarılı şekilde tamamlayan kurumlardan biri olduk. Ülkemize ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdık. Silah Tespit Radarı, CENK, AKREP ve ALPER Radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR 400 Kamerası, GÖZDE Güdüm Kiti, GÖKDENİZ Hava Savunma Sistemi 2023’te envantere giren ürünlerimizin sadece küçük bir kısmıdır. Oyun değiştirici bir rol oynayacağını düşündüğümüz ASELFLIR 500, SİPER, DÜFAS, MURAD Uçak Burun Radarı, TOLUN gibi ürünlerimizde de 2023 yılı çok önemli mesafeler kat ettiğimiz, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bu ürünlerin birçoğunda test aşamalarını başarıyla tamamladık, bazılarında seri üretim aşamasına geçtik. Şubat ayının sonunda, ASELFLIR 500’ün ilk teslimatını da yaptık.

2023, ASELSAN’ın ihracatta da önemli başarılar gerçekleştirdiği bir yıl oldu. 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Türkiye’nin gurur kaynağı olan ve yurt dışına da ihraç edilen birçok platformu ASELSAN teknolojileriyle donattık. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili’de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile ASELSAN’ın bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olduk. 2023 yılında, 601 milyon dolar ihracat sözleşmesi imzaladık ve tarihi bir başarıya ulaştık.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ASELSAN olarak vizyonumuz nettir: 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri olacağız. Bu vizyona ulaşmak için üç temel başarıyı gerçekleştireceğiz. Birincisi, alanında en iyi ürünleri yapacağız. İkincisi, oyun değiştirici teknolojiler geliştireceğiz. Son olarak, ihracat odaklı büyüyeceğiz.” dedi