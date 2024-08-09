  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

5 litresi 1500 liraya yaklaşmıştı! Türkiye'nin stoklarında bulunan zeytinyağı miktarı herkesi şok etti

İsrail, Türkiye'ye sonunda bunu da yaptırttı! Yazıklar olsun size

HAMAS'ın yeni lideriyle ilgili şok gerçekler! İşte "en tehlikeli adam"ın bilinmeyenleri

Pedofili yuvası Roblox'tan şaka gibi savunma!

ABD'den skandal "Türkiye" hamlesi! O faaliyetlerine apar topar hız verdi

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Saray kapatıp doyasıya eğlendiler! CHP işrette

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!

Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir

Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma
Teknoloji ASELSAN yerli üretime damga vurdu! Artık o teknolojide dışa bağımlı değiliz
Teknoloji

ASELSAN yerli üretime damga vurdu! Artık o teknolojide dışa bağımlı değiliz

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:33:00 -
ASELSAN yerli üretime damga vurdu! Artık o teknolojide dışa bağımlı değiliz

ASELSAN, 10 farklı anten türünü tamamen yerli olarak üretmeyi başardı. Türkiye’nin savunma sanayisinde kritik teknolojilere erişim sağladı.

ASELSAN, çeşitli frekans aralıklarında çalışan anten ürün ailesini millileştirme sürecinde büyük bir başarıya imza attı. Şirket, reflektör anten, panel anten, blade anten, yarım halka anten, baz istasyonu anteni, Counter-RCIED anten, dinleme anteni, haberleşme anteni, LPDA anten ve yön bulma anteni gibi 10 farklı anten türünü tamamen yerli imkanlarla üretti.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAĞIMSIZLIK YETKİNLİĞİ ARTIYOR

Bu millileştirilmiş antenler, Türkiye’nin hava, kara ve deniz platformlarındaki elektronik harp ve radar sistemlerinde kritik roller üstleniyor. ILGAR, SANCAK, PUHU, SU ve GERGEDAN gibi birçok önemli projede kullanılan bu antenler, ülkemizin savunma sanayisindeki bağımsızlığını ve teknolojik yetkinliğini artırıyor.

ASELSAN’ın millileştirdiği anten ürünleri, sadece mevcut projelerde değil, aynı zamanda gelecekteki projelerde de kullanılacak şekilde kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Devam eden çalışmalarla, ürün ailesindeki seçenekler genişletilecek ve performansları artırılacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAVUNMADA SANAYİDE GÜÇLÜ ADIM

Bu millileştirme adımı, Türkiye’nin kritik teknolojilere erişimini güvence altına alırken, ASELSAN’ın önümüzdeki ihtiyaçlarına uygun olarak önemli bir teknoloji yelpazesinin ülke sınırlarında kalmasını sağladı. ASELSAN’ın bu başarılı girişimi, savunma sanayinde yerli üretimin ve teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23