ASELSAN yerli üretime damga vurdu! Artık o teknolojide dışa bağımlı değiliz

ASELSAN, çeşitli frekans aralıklarında çalışan anten ürün ailesini millileştirme sürecinde büyük bir başarıya imza attı. Şirket, reflektör anten, panel anten, blade anten, yarım halka anten, baz istasyonu anteni, Counter-RCIED anten, dinleme anteni, haberleşme anteni, LPDA anten ve yön bulma anteni gibi 10 farklı anten türünü tamamen yerli imkanlarla üretti.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BAĞIMSIZLIK YETKİNLİĞİ ARTIYOR

Bu millileştirilmiş antenler, Türkiye’nin hava, kara ve deniz platformlarındaki elektronik harp ve radar sistemlerinde kritik roller üstleniyor. ILGAR, SANCAK, PUHU, SU ve GERGEDAN gibi birçok önemli projede kullanılan bu antenler, ülkemizin savunma sanayisindeki bağımsızlığını ve teknolojik yetkinliğini artırıyor.

ASELSAN’ın millileştirdiği anten ürünleri, sadece mevcut projelerde değil, aynı zamanda gelecekteki projelerde de kullanılacak şekilde kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Devam eden çalışmalarla, ürün ailesindeki seçenekler genişletilecek ve performansları artırılacak.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAVUNMADA SANAYİDE GÜÇLÜ ADIM

Bu millileştirme adımı, Türkiye’nin kritik teknolojilere erişimini güvence altına alırken, ASELSAN’ın önümüzdeki ihtiyaçlarına uygun olarak önemli bir teknoloji yelpazesinin ülke sınırlarında kalmasını sağladı. ASELSAN’ın bu başarılı girişimi, savunma sanayinde yerli üretimin ve teknolojik bağımsızlığın güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.