ASELSAN yeni sistemi duyurdu!

Ürettiği IP kameralar, kayıt altyapıları, plaka tanıma sistemleri, video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sektörde öncülük eden ASELSAN’ın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık BKDGKS üretimine başlayacağı ifade edildi. Bültende, "Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi olan girişimci şirketleri destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturma amacındaki ASELSAN ile güvenlik ve bilişim sektörünün yenilikçi firmalarından BKDGKS üreticisi ONES Bilişim Teknolojileri A.Ş. arasında ürün ortaklığı anlaşması imzalandı. ONES ile imzalanan anlaşma kapsamında firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek ve yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK ile mutabakat muhtırası imzalandı

Ayrıca BKDGKS cihazlarının geliştirilmesi ve bu alanda teknik yetkinlik aktarılması hususlarında iş birliğini sağlamak üzere, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Yapılan iş birliği ile TÜBİTAK’ın hem yazılımını hem güvenlik donanımını ürettiği Kimlik Erişim Cihazı (KEC) konusunda atılım yapılması ve üretilecek yeni nesil KEC ile ülke çapında bütünleşik güvenlik uygulamalarına öncülük edilmesi planlanıyor. Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir şekilde kullanılabilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yapılması ve ‘Güvenli Türkiye’ vizyonuna bir adım daha yaklaşılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında biyometrik veri doğrulaması ve geçiş kontrolü uygulamaları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Üretilen yerli cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye çok hızlı bir şekilde ulaşılabilecek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının yaygın olduğu kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler yerli ve milli teknolojiyle karşılanır hale gelecek.