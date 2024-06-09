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Ekonomi ASELSAN yeni şirket kurdu!
Ekonomi

ASELSAN yeni şirket kurdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 21:33:00 -
ASELSAN yeni şirket kurdu!

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN’nın yüzde 15 pay sahibi olduğu 485 milyon lira sermayeli Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş. resmen kuruldu.

ASELSAN, Adıyaman Kablo ve Konnektör A.Ş. ünvanlı şirket kurduğunu (KAP) Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle duyurdu.

ASELSAN’ın KAP’ta yer alan açıklamasında; “Başta savunma sanayi sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere sivil ve askeri kablo, konnektör ve kablaj (harness) ve benzeri ürün ve teknolojilerin üretimi, tasarımı, araştırma geliştirmesi, eğitim test ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmek ve söz konusu ürünlerin satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve satış sonrası hizmet vermek, bu konularla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak amacıyla yüzde 15’i ASELSAN’a ait olmak üzere ‘Adıyaman Kablo ve Konnektör AŞ’ ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 485 milyon lira olup, kuruluşu 7 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

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