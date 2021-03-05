ASELSAN ve Turkcell’den güvenli iletişim için iş birliği

Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışan ASELSAN ve Turkcell, yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN için tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 9 bine yakın ASELSAN çalışanı güvenle mesajlaşmaya devam ediyor. Tamamen yerli olan platformdaki veriler ASELSAN’ın data merkezlerinde saklanıyor. BiP’in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup kanalları, ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkân tanıyor.

Operasyonel verimliliği arttırıyoruz

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin stratejik kurumları için kritik sistemler geliştirdiklerini ve ulaşımdan enerjiye pek çok alanda önemli altyapı hizmetleri verdiklerini vurguladı. Görgün, “Anlık iletişimimizde yerli ve milli bir çözümü kullanıyor olmayı çok önemli buluyoruz. Ayrıca a-ileti platformumuz aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurarak operasyonel verimliliğimize de katkı sağlıyoruz. ASELSAN için böylesi önemli bir ihtiyacı karşılayan Turkcell yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mutluyuz, gururluyuz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da savunma sanayii devi ASELSAN’la önemli bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Bu iş birliği sayesinde BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak ASELSAN için güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladıklarını aktaran Erkan, şunları söyledi: “Büyük çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının a-ileti’yi güvenle kullanmalarından mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta ASELSAN yönetimi olmak üzere iş ortaklığımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”