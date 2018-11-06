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ASELSAN ve TÜBİTAK'tan büyük proje!

ASELSAN ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen proje ile Türk tanklarında kullanılacak olan aktif koruma sisteminin çalışmalarına başlandı.

06 Kasım 2018 Salı 10:33
ASELSAN ve TÜBİTAK'tan büyük proje!

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen AKKOR PULAT Aktif Koruma Sisteminin (AKS) platform entegrasyon çalışmalarına başlandı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Kara Sistemleri Semineri’nde konuşan ASELSAN Aktif Koruma Sistemleri Proje Yöneticisi Kadir KARSLI, PULAT AKS’nin ilk 40 adetlik üretiminin platformlara entegrasyonunun başladığını belirterek çalışmaların 2018 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

360 derecelik koruma kalkanı var

Fırat M60T Projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına entegre edilen PULAT Aktif Koruma Sistemi sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile platforma yöneltilmiş olan tehditleri tespit ediyor, ardından “Fiziksel İmha (Hard-Kill)” yeteneği ile tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getiriyor.

PULAT gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine karşı gerekse de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelere karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360°’lik tam bir koruma kalkanı sağlamakta. Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayabilen PULAT, modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilen aktif koruma sistem çözümü.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:33
  1. ASELSAN
  2. TÜBİTAK
  3. tank

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