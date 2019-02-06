ASELSAN ve savunma sanayicileri Güç Birliği Zirvesi’nde buluştu

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, tasarım ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı yan sanayi ve üretici firmalarla Congresium Ankara’daki Güç Birliği Zirvesi’nde bir araya geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada savunma sanayisinin ülkenin bekası için olmazsa olmaz unsurlardan olduğunu söyledi. Bu alandaki çalışmaların, ülke çapında, halka gurur veren ve güveni artıran bir şekilde devam ettiğini dile getiren Demir, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Güç birliği vurgusu

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de ASELSAN olarak birlikte çalıştıkları firmaları geliştirici ve yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarının en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti. Görgün, Türkiye’de ilk kez hayata geçirecekleri “Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri - ASİL” projesine ilişkin ise şunları söyledi: “ASİL Projesi çatısı altında üniversite öğrencileri, profesyoneller, tedarikçiler ve girişimciler için bilgilendirme ve gelişim platformu kuruyoruz. Bu platform sayesinde tüm tedarikçilerimiz için farkındalık, insan kaynağı, eğitim, bilgi ve gelişim odaklı hizmetler sunacağız.”