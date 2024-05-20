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Teknoloji ASELSAN Türkiye'ye güç katıyor! Arap yetkililer, ASELSAN'ı ziyaret etti
Teknoloji

ASELSAN Türkiye'ye güç katıyor! Arap yetkililer, ASELSAN'ı ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-05-20 21:45:00 - 2024-05-20 23:52:23
ASELSAN Türkiye'ye güç katıyor! Arap yetkililer, ASELSAN'ı ziyaret etti

Yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen araçların teslimatları yapılırken dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez Arap yetkililer ASELSAN'ı ziyaret etti!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus firmasının yetkilileri, ASELSAN'ı ziyaret etti.

Firma yetkilileri, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile görüştü. Görüşmede teknolojik iş birliğine yönelik konular ele alındı.

Akyol, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası büyüme ve mühendislik gücümüzle dünyaya güven sunma hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımız sürüyor. Bu çerçevede, BAE merkezli Calidus firmasının ASELSAN’ı ziyareti esnasında teknolojik iş birliklerimiz konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

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