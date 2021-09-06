ASELSAN tarafından geliştirildi... Menzili ilk kez açıklandı

Hava soluyan ve balistik hedeflerin uzun menzilden tespiti amacıyla geliştirilen Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, (TEİRS) IDEF’21 fuarında esnasında sergilendi. S Band frekansında yayın yapacak radarın azami menzili, 460+ kilometre.

EİRS Projesi, Taşınabilir EİRS (TEİRS) ve Sabit EİRS (SEİRS) olmak üzere 2 konfigürasyona sahiptir. İlk aşamada dört adet Taşınabilir Erken İhbar Radarı Sistemi (TEİRS) tedarik edilecektir.

TEİRS, uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radardır. EİRS hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra balistik füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahiptir. EİRS, AESA ve sayısal huzme oluşturma mimarisi ve çok kanal almaç yapısı sayesinde aynı anda birden fazla hüzme oluşturma yeteneğine sahiptir.

EİRS’in, tespit ve takip performansını artırmak amacı ile meteorolojik verileri kullanabilme özelliği bulunuyor. EİRS’i oluşturan radar, haberleşme/komuta kontrol ve güç alt sistemleri taktik araçlar üzerinde taşınıyor. Bu nedenle yüksek hareket kabiliyetine sahip olan EİRS’in, kurulum ve toplanması için herhangi bir sökme takma işlemine ihtiyaç duyulmuyor. EİRS mevcut radar ağlarına bağlanarak AWCIES formatındaki mesajlarla, 3B hava resmini diğer sistemlerle ve Kontrol İhbar Merkezleri ile telsiz veya radyolinkler üzerinden paylaşabiliyor.

EİRS, özellikle balistik füze savunması için kritik olan, diğer EİRS’lerle veri füzyonu yapma ve hedef devretmek üzere iz bilgilerini aktarma özelliklerine sahiptir. Radarın operasyonel modlarını desteklemek amacıyla uzun menzilli Mod 5 IFF sorgulayıcı, yüksek kazançlı bir IFF anteniyle entegre edildi.

EİRS’in sahip olduğu AESA mimarisi ve moduler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını destekliyor. EİRS, geniş frekans bandında frekansta ve zamanda hareketlilik, yan hüzme karartma, düşük yan hüzme seviyelerine sahip olma gibi elektronik korunma özelliklerine sahiptir.

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